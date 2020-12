RAI 1 – “ DREAMS ROAD 2020 ” * « UN VIAGGIO CHE VUOL ESSERE UN SEGNO DI VICINANZA, MA ANCHE DI SPERANZA »

Un viaggio che vuol essere un segno di vicinanza, ma anche di speranza: venerdì 1° gennaio alle 15.55 su Rai, “Dreams Road 2020” propone una puntata speciale dedicata a tutte le vittime del Covid 19 e a tutti coloro che hanno sofferto nel corso di quest’anno 2020, segnato dalla terribile Pandemia. Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni partono dalla città di Bergamo, la città più ferita che rinasce grazie alla musica, alla cultura e alla bellezza per poi viaggiare in Val Seriana e attraverso il lago d’Iseo, raggiungere la Franciacorta, la città di Brescia, le provincie di Lodi e Cremona, la città di Mantova e concludere la puntata nella base Aerea dell’Aeronautica Militare accolti dai piloti delle Frecce Tricolori.

Una puntata ricca di amici ospiti che, con Emerson e Valeria, hanno voluto donare il loro contributo di speranza: il cantante Roby Facchinetti, la sciatrice campionessa olimpica Sofia Goggia, il ciclista vincitore di due Giri d’Italia Paolo Savoldelli, il gruppo musicale bergamasco dei Pinguini Tattici Nucleari, il cantautore Omar Pedrini, il pianista Matthew Lee e per finire la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio, unità nazionale e speranza.