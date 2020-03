RAI 1 – “ DON MATTEO “ * ULTIMA PUNTATA DEL 19 MARZO 2020, « SERGIO è NEI GUAI PERCHé IN CASA SUA è STATO SCOPERTO IL CADAVERE DI UNA DONNA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 2020 Ep 10 – Non desiderare la roba d’altri. Sergio è nei guai perché in casa sua è stato scoperto il cadavere di una donna. Anna crede nell’innocenza dell’uomo, ma il PM Nardi non è del tutto convinto. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a…

LINK VIDEO