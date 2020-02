RAI 1 – “ DON MATTEO “ * EP 6 PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2020, « NON COMMETTERE ADULTERIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 12 Ep 6 – Non commettere adulterio. Dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino, intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web con dei tutor d’eccezione: i The Jackal!

