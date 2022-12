18.06 - domenica 11 dicembre 2022

In diretta dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma una nuova edizione in linea con la formula vincente dell’ultima stagione ma arricchita da numerose novità che caratterizzeranno sempre più l’identità del prog – ramma costruita attorno alla sua conduttrice. Al centro dello..

LINK VIDEO