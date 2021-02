RAI 1 – “ ‘DOMENICA IN “ * IL 7 FEBBRAIO: « TRA GLI OSPITI GIORGIO PANARIELLO – MARCO GIALLINI – COSTANTINO DELLA GHERARDESCA – NUNZIA DE GIROLAMO »

Appuntamento con la 22° puntata di ‘Domenica In’, il 7 febbraio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier. Come di consueto molti saranno i temi trattati così come molti saranno i volti proposti anche stavolta tra cui spiccano quelli di Giorgio Panariello e Marco Giallini che saranno i protagonisti di una divertente intervista con Mara Venier oltre a dare qualche anticipazione sul loro nuovo show ‘Lui è peggio di me’, in onda su Rai3 da giovedì 11 febbraio.

Poi Costantino della Gheradesca, amatissimo giudice nel programma di Milly Carlucci ‘Il Cantante Mascherato’, si racconterà tra carriera e vita privata mentre Nunzia De Girolamo sarà presente in studio per presentare il suo nuovo programma ‘Ciao Maschio’, che debutterà su Rai1 in seconda serata da sabato 13 febbraio. E ancora spazio per Gabriele Cirilli che, nei panni dello Chef ‘Du Cyrill’, presenterà una tipica ricetta di dolci per Carnevale. Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore e trasformista del programma di Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’ interverrà interpretando uno dei suoi personaggi più amati mentre per la musica, interverranno i The Kolors con il loro nuovo singolo ‘Mal di gola’ e come di consueto ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Fabrizio Pregliasco presente in studio insieme alla giornalista Giovanna Botteri: in collegamento ci saranno il Prof. Matteo Bassetti e le gemelle Alice ed Ellen Kessler.