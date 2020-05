RAI 1 – “ DOMENICA IN “: « IL 3 MAGGIO IN COLLEGAMENTO LO CHEF GENNARO ESPOSITO / PUPO / CLAUDIO AMENDOLA / ALESSANDRO SIANI / FABIO VOLO »

La 34^ puntata di “Domenica In”, in onda domenica 3 maggio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Ve-nier, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento.

La puntata si aprirà con il noto Chef Gennaro Esposito che farà scoprire la sua personale e rinomata ricetta per il ‘gateau di patate’. Poi sarà la volta di Pupo, che ripercorrerà la sua lunga carriera accennando al pianoforte alcu-ni suoi grandi successi.

Claudio Amendola, invece, racconterà come sta superando questo periodo di quarantena, mentre Fabio Rovazzi in collegamento da Milano darà qual-che anticipazione su alcune novità artistiche che lo riguardano.

Alessandro Siani, in collegamento da Napoli, parlerà di come il mondo del cinema e dello spettacolo stia provando faticosamente a riorganizzarsi dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nino Formicola ricorderà il suo compagno artistico Andrea Brambilla, scom-parso nel 2013, con il quale formava il duo comico di grande successo ‘Zuzzurro e Gaspare’.

Fabio Volo coinvolgerà Mara Venier in una divertente diretta ‘social’ con tante sorprese. Per lo spazio informativo sulla ‘Fase 2’ interverrà il noto im-munologo Prof. Francesco Le Foche, mentre Luca di Montezemolo ricor-derà i ‘30 anni di Telethon’ e l’importanza di sostenere la ricerca.

La regia è di Roberto Croce.