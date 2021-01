RAI 1 – “ ANNE FRANK – LA STANZA “ « IL FILMATO RACCOGLIE LE INTERVISTE E LE TESTIMONIANZE DI TANTI ESPONENTI DELLA SOCIETÀ CIVILE E DELLA CULTURA, VENERDÌ 29 GENNAIO »

Un racconto a più voci, un ulteriore contributo per ribadire l’importanza di ricordare e per stimolare una riflessione tra le giovani generazioni sull’orrore della Shoah: è questo “Anne Frank. La stanza”, in onda venerdì 29 gennaio su Rai2 alle 23.30.

Il filmato raccoglie le interviste e le testimonianze di tanti esponenti della società civile e della cultura, realizzate da Rai Documentari, il Piccolo Teatro e 3D Produzioni presso il Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, all’interno di un set che ha riprodotto nei minimi particolari e nelle dimensioni originali – grazie alla collaborazione con la casa museo Anne Frank Huis di Amsterdam – la stanza della giovane ebrea vittima del nazismo e autrice del celebre diario.

Le interviste sono state in parte già utilizzate per anticipare il docu-film “Anne Frank. Vite Parallele” trasmesso sabato scorso su Rai1.