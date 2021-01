RADIO CUSANO CAMPUS * SCUOLA: SCALFI (AZIONE), « LE SPERANZE DEGLI STUDENTI SUL RECOVERY PLAN RISCHIANO DI ESSERE TRADITE IN MANIERA DRAMMATICA »

Scuola, Scalfi (Azione): “Le speranze degli studenti sul Recovery Plan rischiano di essere tradite in maniera drammatica”.

“Si approccia sempre al tema scuola pensando al consenso, e quel consenso lo si va a cercare nei docenti e nel sindacato della Scuola. Invece per risolvere i problemi della scuola, bisogna dire quello che alla scuola serve anche se questo è impopolare”. Così Laura Scalfi, responsabile del comitato scuola di Azione, intervenuta nella trasmissione “Restart”, condotta da Aurora Vena su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt). “Le speranze degli studenti sul Recovery Plan rischiano di essere tradite in maniera drammatica. Il piano Marshall sull’edilizia scolastica serve, ma quella non è la Scuola. I giovani hanno bisogno di prospettive, di studio e di lavoro. Stiamo facendo la stessa scuola che facevamo nel 1900. Bisognerebbe ragionare sulla scuola del futuro, ma si continua ad escludere totalmente i ragazzi dalle decisioni”.