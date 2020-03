RADIO 105 TV * “ 105 TAKE AWAY “: « UN PROGRAMMA CONDOTTO DA DANIELE BATTAGLIA E DILETTA LEOTTA, IN ONDA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.00 ALLE 13.00 »

E’ partito oggi il primo programma di Radio 105 Tv. Si tratta di “105 Take Away”, condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 in simulcast radio/tv.

Un’ora di intrattenimento e attualità in diretta, con l’intervento di ospiti ed esperti e il coinvolgimento degli ascoltatori.

Uno sforzo tecnico, ma soprattutto un messaggio: la radio non si ferma e impegna energie e risorse per stare ancora più vicina ai propri ascoltatori.

Il primo gennaio 2020 ha preso il via sul canale 157 del digitale terrestre Radio 105 Tv, il canale televisivo di Radio 105. La rete ammiraglia del Gruppo RadioMediaset è sbarcata in tv con un formato caratterizzato da un flusso continuo di videoclip rappresentativi della sua anima musicale, contemporary music con il meglio della musica italiana e internazionale. L’informazione con le news di TgCom24 in scorrimento arricchisce l’offerta editoriale.

Oggi è stato compiuto un passo ulteriore con l’accensione del primo programma: “105 Take Away”, condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00, è in onda in simulcast radio/tv.

La partenza di “105 Take Away” si inserisce all’interno di un piano che entro la fine dell’anno vedrà attivi su Radio 105 Tv altri tre programmi.