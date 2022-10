QUOTIDIANO “ IL NUOVO TRENTINO “ * IL PRIMO GIORNO IN EDICOLA: L’EDITORIALE DEL DIRETTORE PAOLO MANTOVAN (PDF PRIMA PAGINA)

08.23 - martedì 18 ottobre 2022

Quando nasce un giornale si apre un nuovo mondo. Si spalancano spazi di informazione e di riflessione, prendono forma idee. Oggi nasce un giornale, “il nuovo Trentino”, dove troverete cronaca e approfondimento, l’analisi dei fatti, il racconto dei protagonisti, le storie delle persone.



Ma, soprattutto, questo giornale che oggi si affaccia in edicola e si presenta online ha l’ambizione di costruire uno spazio nuovo. Sì, uno spazio nuovo. Perché sarà uno strumento agile e insieme pesante, leggero e insieme profondo. Poche pagine, ma pagine intense: nel primo sfoglio gli approfondimenti e le analisi, mentre in coda troverete una carrellata di notizie fresche in breve oltre a un’agenda per pochi ma immancabili appuntamenti, una selezione di ciò che può essere utile seguire. “Il nuovo Trentino” nasce proprio per questo: per farsi strumento di approfondimento pur in una forma snella, per invitare alla lettura, cercando di non ripetere quello che il più delle volte già sappiamo.

Viviamo sommersi da informazioni, talvolta sempre le stesse ripetute all’infinito, spesso confuse con fake news, tanto che, da lettori o ascoltatori, sentiamo la necessità di fare un po’ d’ordine, pretendiamo qualche spunto in più, un’interpretazione di ciò che accade.

Ecco, “il nuovo Trentino” tenterà di offrire proprio questo: un prodotto che sia in grado di dare delle chiavi di lettura. Uno strumento utile a comprendere la complessità, andando a scavare, chiedendosi il perché delle notizie e dei fatti, guardando oltre, provando a interrogarsi sul futuro che si apre davanti a noi.

*

Paolo Mantovan

Direttore