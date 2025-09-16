QUIRINALE * QUINTO ANNIVERSARIO MORTE WILLY MONTEIRO DUARTE: MATTARELLA, «LUMINOSO ESEMPIO DI CORAGGIO E SENSO CIVICO, PER LE GIOVANI GENERAZIONI»

12.25 - martedì 16 settembre 2025

Il Presidente Mattarella si è recato a Colleferro per commemorare, nel quinto anniversario della morte, Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico durante una lite.

Al suo arrivo, il Presidente ha deposto una corona presso il Sacrario dedicato alle vittime dell’esplosione della fabbrica del tritolo del 29 gennaio 1938.

Il Presidente ha, quindi, incontrato la sig.ra Lucia e Milena, mamma e sorella del giovane Willy, a Palazzo Morandi.

Al termine, si è svolta la cerimonia commemorativa in Piazza Willy nel corso della quale hanno preso la parola il Sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, la signora Lucia, mamma di Willy, e due studenti – Giorgia Antonelli e Vittorio De Paolis – amici di Willy che hanno portato le loro testimonianze.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella che ha poi deposto un mazzo di fiori sul monumento dedicato alla memoria di Willy.

Il 6 ottobre del 2020, Mattarella aveva conferito a Willy la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria con la seguente motivazione:

“Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di una accesa discussione.

Mentre si prodigava in questa sua meritoria azione di alto valore civico, veniva colpito da alcuni soggetti sopraggiunti che cominciavano a infierire ripetutamente nei suoi confronti con inaudita violenza e continuavano a percuoterlo anche quando cadeva a terra privo di sensi, fino a fargli perdere tragicamente la vita. Luminoso esempio, anche per le giovani generazioni, di generosità, altruismo, coraggio e non comune senso civico, spinti fino all’estremo sacrificio.

Al termine della cerimonia il Presidente ha visitato la biblioteca comunale “Riccardo Morandi” dove ha incontrato una rappresentanza di studenti della Facoltà di Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, accompagnati dal Magnifico Rettore, Nathan Levialdi Ghiron.