QUESTURA TRENTO * PIAZZA VINCI: « CATTURATA DALLA SQUADRA VOLANTI LATITANTE 38ENNE DI MASSA CARRARA, RICERCATA PER SPACCIO »

10.55 - domenica 2 aprile 2023

Trento – Polizia di Stato. Catturata latitante ricercata per spaccio stupefacenti. Nella tarda serata di ieri la squadra volanti della questura di Trento nel corso di un controllo in piazza Vinci ha proceduto all’arresto di una 38enne di Massa Carrara, destinataria di una misura cautelare in carcere emessa dal Triribunale di Massa Carrara

La donna al termine delle formalità di rito è stata associata al carcere di Trento Nel corso dei controlli sono state identificate oltre cento persone.

Tre italiani sono stati denunciati a vario titolo e sono stati effettuati alcuni controlli in locali pubblici in centro, per garantire il rispetto delle norme in materia di pubblici esercizi.