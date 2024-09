QUESTURA TRENTO * BAMBINA DI 8 ANNI RITROVATA NEL LAGO DI GARDA DALLA POLIZIA DI STATO

15.18 - sabato 7 settembre 2024

Bambina di 8 anni ritrovata nel Lago di Garda dalla Polizia di Stato

Alle ore 13.20 di sabato 7 settembre un surfista di nazionalità tedesca, avendo perso di vista nel corso della navigazione la figlia Vivian di 8 anni, in preda al panico chiedeva immediatamente aiuto a Personale della Squadra Acqua Interne della Polizia di Stato del Commissariato di Riva del Garda in servizio nelle acque lacustri con acquascooter.

Le ricerche sono partite immediatamente: in questi casi ogni attimo e’ prezioso.

Tre equipaggi della Squadra Nautica della Polizia di Stato hanno perlustrato sinergicamente l’area interessata, con la collaborazione anche di un gommone del servizio spiagge sicure.

Dopo circa 40 minuti il lieto fine.

La bambina è stata avvistata a sud della Colonia Pavese di Torbole a circa 200 metri dalla costa ed è stata tratta in salvo.

Un grande spavento ma grazie alla Polizia di Stato c’è stato il lieto fine.

La bambina si chiama Vivian ed è alloggiata, con la famiglia, a Nago Torbole.

Il padre ha voluto ringraziare gli specialisti della Polizia di Stato impegnati nel Garda anche per i mondiali di apnea x disabili.