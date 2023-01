QUESTURA DI TRENTO * TRUFFA CALENDARI: QUESTORE DOTTOR IMPROTA, « RICHIESTE DA NON DA ASSECONDARE, SOLO NOI LI PROPONIAMO AL CITTADINO »

07.58 - sabato 21 gennaio 2023

Il Questore di Trento, dottor Maurizio Improta, mette in guardia la cittadinanza su una possibile truffa che riguarda la vendita dei calendari della Polizia di Stato: “Queste proposte non sono da assecondare”. Precisano inoltre le forze di Polizia che i calendari in questione sono stati venduti da loro per beneficenza da agenti in divisa ed autorizzati, sia durante il periodo del Mercatino di Natale che nell’àmbito del concerto della fanfara che si è tenuto in Piazza Duomo a Trento.

Attenzione quindi ad eventuali truffe. Sono già in corso indagini per risalire a chi, via telefono o internet, propone a pagamento i calendari del Corpo, spacciando tale attività come istituzionale (invece vi è il tentativo di guadagnare illecitamente denaro).

Nel passato anche riguardo il Calendario dell’Arma dei Carabinieri furono registrati tentativi di truffa.