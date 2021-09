QUESTURA DI TRENTO * ROVERETO: « PRELEVA 250 EURO UTILIZZANDO UN BANCOMAT RUBATO, DENUNCIATO UN 58ENNE »

È stato denunciato a piede libero dal Commissariato della Polizia di Stato di Rovereto un pregiudicato di 58 anni residente a Trento che ha utilizzato un bancomat rubato prelevando la somma di 250 euro.

Una signora roveretana che si era recata in un supermercato del centro nel corso della mattinata, solo una volta giunta a casa si accorgeva di aver dimenticato alla cassa il suo portafoglio, complice anche un cliente che le faceva fretta tanto da metterla in agitazione.

Il tempo di avvisare l’istituto bancario per bloccare il conto, e la signora veniva informata che era già stato fatto un prelievo di 250 euro presso uno sportello cittadino.

I poliziotti del Commissariato, dove la signora si era recata per la denuncia, hanno acquisito subito le immagini dell’istituto di credito che inquadravano un uomo che, giunto a bordo di un monopattino elettrico, effettuava il prelievo tentando di coprire la telecamera frontale con una mano.

Il malvivente non ha adottato poi particolari accortezze per non essere riconosciuto, sentendosi sicuro di non essere noto alle forze dell’ordine perché “in trasferta”.

Non aveva calcolato però di essere una vecchia conoscenza di un operatore della Squadra Volante trasferito da poco alCommissariato proveniente dalla Questura di Trento, il quale lo riconosceva dai pochi fotogrammi acquisiti.

La collaborazione con la Squadra Volante della Questura del capoluogo ha poi permesso di identificare con sicurezza il pregiudicato, che è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto per ricettazione e utilizzoindebito di carta di credito.