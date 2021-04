QUESTURA DI TRENTO * « POSTA FOTO CON DROGA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM, ARRESTATO SPACCIATORE DI MARIJUANA »

Nell’ambito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, sezione criminalità diffusa, “gli Orsi”, gli investigatori sono riusciti a trovare ed arrestare, grazie ad una foto su instagram un uomo che deteneva in casa diversi barattoli contenenti marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento della droga come bilancia di precisione e cellofan.

L’uomo era già noto alle forze di polizia per aver commesso diversi furti, rapine e reati in materia di stupefacenti.

Le indagini sono partite qualche giorno fa grazie ad una segnalazione giunta tramite l’app youpol con cui è stata inviata una foto pubblicata sul profilo instagram di un uomo e ritratto con diverso quantitativo di marijuana in mano.

Immediatamente “gli Orsi” si sono messi sulle tracce del pregiudicato, rintracciando il suo indirizzo di residenza e possibili altri depositi dove l’uomo poteva occultare sostanza stupefacente.

Dopo un attento monitoraggio della situazione, gli investigatori hanno fatto irruzione, ieri mattina, nell’appartamento del pregiudicato e hanno sequestrato 322,44 grammi di marijuana, 1300 euro in contanti, una bilancia di precisione e del cellofan utilizzato per confezionare la droga.

Fondamentale per l’arresto è stata la capacità “degli Orsi” di individuare il luogo dove era detenuta la droga, questo ha permesso agli investigatori di intervenire a colpo sicuro e senza destare sospetti nel pregiudicato, così questo non ha potuto disfarsi del corpo del reato.

Ancora una volta, poi, si confermano preziosissime le segnalazioni dei cittadini, che permettono di orientare le indagini della polizia.