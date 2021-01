QUESTURA DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * CHIUSURA PAB – TRENTO NORD: « SANZIONATO IL GESTORE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID »

A seguito di un’attività di monitoraggio volta a prevenire eventuali forme di violazione delle norme relative al contenimento della gestione dell’emergenza epidemilogica “COVID-19” – la Polizia di Stato, in stretta collaborazione con la Polizia Locale, ha avviato una serie di attività che hanno condotto alla scoperta ed alla chiusura di un Pub, sito a Trento nord, ove una famiglia stava festeggiando il compleanno di una minore.

Il gestore, risultato privo di ogni licenza, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 681 c.p. e sanzionato per aver somministrato abusivamente bevande agli avventori, per non aver rispettato la precedente Ordinanza Comunale che ne vietava l’apertura del locale e per il mancato rispetto delle misure anticovid.

L’esercente era già noto alle Forze dell’Ordine in quanto a settembre del 2020 il locale era stato chiuso dal Questore per motivi di Ordine e Sicurezza pubblica.

Successivamente a novembre si procedeva alla chiusura di un altro bar sempre gestito dalla stessa persona, privo delle previste autorizzazioni.