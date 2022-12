QUESTURA DI TRENTO * ORDINE PUBBLICO: « AGGREDITI DUE CARABINIERI ALL’INTERNO DEL LOCALE “GATTO E LA VOLPE”, SOSPESA LA LICENZA D’ESERCIZIO PER 60 GIORNI »

18.20 - venerdì 30 dicembre 2022

Il Questore di Trento, dottor Maurizio Improta, ha firmato il decreto di sospensione della licenza per la durata di 60 giorni nei confronti del locale “Gatto e la Volpe”, di Lavis (Tn). Le motivazioni sono da collegare all’aggressione che due Carabinieri hanno subìto nel corso dell’esercizio delle loro funzioni -il 10/12/2022, all’interno del locale di lap dance.

Il Questore ha motivato il suo atto quale misura di prevenzione volta ad impedire ulteriori situazioni che potrebbero “esporre in pericolo la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico”. La titolare del “Gatto e la volpe” è la stessa che gestisce il “White lounge”, locale per il quale è a tutt’oggi in vigore la sospensione alimenti e vivande, in relazioni a fatti similari.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, i militari dell’Arma sarebbero stati aggrediti prima da un cittadino extra-comunitario, poi da alcuni clienti nel locale intervenuti per consentire all’aggressore di scappare. La Questura ha evidenziato come la clientela del locale “è caratterizzata da numerosi soggetti gravati da precedenti penali e di polizia”.