14.33 - martedì 15 agosto 2023

Il Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Trento, S.E. il Prefetto Dott. Filippo Santarelli, nella mattinata odierna ha voluto portare personalmente gli auguri per un sereno ferragosto alle forze dell’ordine impegnate sul territorio.

Ha iniziato dalla Questura di Trento, ove si è recato per visitare la sala operativa e salutare tutto il personale oggi impiegato in servizio.