QUESTURA DI TRENTO * COVID – ISOLAMENTO FIDUCIARIO: « SORVEGLIANZA SANITARIA DI 14 GIORNI PER CHI HA  SOGGIORNATO IN BULGARIA O ROMANIA »

Osservanza del periodo di isolamento fiduciario di giorni 14 previsto dall’art. 1 del DL 16.05.2020 n.33. Con riferimento al comunicato stampa odierno con il quale sono stati anche comunicati gli stati per i quali sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, si precisa che in In data 24 luglio 2020 il Ministro della Salute ha adottato l’Ordinanza che interviene ulteriormente sulle disposizioni dei D.P.C.M. 11 giugno e 14 luglio 2020, nonché sulle proprie Ordinanze 30 giugno, 9 e 16 luglio 2020. Nello specifico:

– allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l’obbligo della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

– l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario non si applica all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le limitazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, e di cui all’ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020, fino al 31 luglio 2020.