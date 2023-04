QUESTURA DI TRENTO * CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO MOENA – STAGIONE INVERNALE 2022-2023: « GLI INCIDENTI SONO STATI 5.500, ELEVATE 300 SANZIONI AMMINISTRATIVE » (PDF REPORT)

11.05 - lunedì 3 aprile 2023

Sono circa 5.500 gli incidenti avvenuti sulle piste da sci del Trentino in cui è intervenuto il personale della Polizia di Stato, in servizio presso i distaccamenti di “Soccorso e Sicurezza in Montagna”. Gli Agenti, presenti in tutte le più importanti località turistiche del Trentino, hanno elevato nel corso della stagione 2022/2023, circa 300 sanzioni amministrative. Nel dettaglio: 180 per mancanza del casco per i minori di anni 18 e mancanza di assicurazione, le restanti per comportamenti non rispettosi della norme comportamentali sulle piste da sci.

La Polizia di Stato presente in 18 distaccamenti sciistici ha impiegato per l’anno in corso circa 60 operatori e con l’importante contributo del Centro Addestramento Alpino di Mona, si è fatta promotrice di diverse iniziative inclusive per rendere accessibile la montagna a tutti ed in particolare alle persone con disabilità visive e motoria.