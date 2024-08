QUESTURA DI BOLZANO * OSPEDALE SAN MAURIZIO: «RUBA NEI REPARTI DI DEGENZA, DENUNCIATO 37ENNE STRANIERO»

09.34 - martedì 20 agosto 2024

Nei giorni scorsi presso l’Ospedale “San Maurizio” un soggetto di nazionalità romena è stato sorpreso a scaldarsi del cibo, rubato poco prima in un Reparto del Nosocomio, nel forno a microonde che si trova nei locali riservati ai dipendenti in servizio. In attesa di consumare il pasto, l’uomo aveva cercato di aprire gli armadietti personali degli infermieri, ove sono custoditi borse, portafogli, cellulari ed altri oggetti di proprietà personale.

Una volta scoperto, il soggetto si allontanava in fretta, inveendo ad alta voce e minacciando il Personale ospedaliero.

L’uomo – che peraltro già nei giorni precedenti era stato sorpreso mentre si faceva la barba e si lavava nei bagni riservati ai disabili – veniva identificato dagli Agenti in servizio presso l’Ufficio della Polizia di Stato che si trova all’interno dell’Ospedale, in collaborazione con il Personale addetto alla vigilanza interna, per tale O. O., con numerosi precedenti penali e/o di Polizia a proprio carico per reati quali ricettazione, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché recentemente denunciato per atti osceni davanti a minori.

A conclusione delle attività di Polizia Giudiziaria, pertanto, il soggetto è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per i reati di furto e tentato furto. Benché si tratti di procedure assai complesse, trattandosi di cittadino comunitario, nei confronti di O. O. il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo SARTORI ha disposto l’avvio della procedura finalizzata al suo rimpatrio, come peraltro già avvenuto poche settimane fa nei confronti di un altro cittadino comunitario.