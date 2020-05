PULIMENTO UILTRASPORTI * COMUNE TRENTO – APPALTO PULIZIE: ANTONELLA DIDU, « CON GIUSTIFICATA SODDISFAZIONE APPRENDIAMO CHE IL BANDO è STATO REVOCATO »

Proroga gara appalto delle pulizie nel comune di Trento.

Nella giornata odierna, la Giunta comunale si è riunita per decidere le prossime scadenze e le varie commissioni per gli appalti; nello specifico, si doveva decidere se bandire nel prossimo mese di giugno 2020 la gara per gli appalti alle pulizie presso gli uffici comunali. Con giustificata soddisfazione, la Uiltrasporti apprende che tale bando è stato revocato.

Riteniamo la decisione della giunta corretta, oltre che, frutto anche di un buon senso, visti i tragici momenti che purtroppo hanno colpita anche la nostra provincia.

Ci auguriamo che il prossimo bando sul servizio di pulizia comunale, non sia impostato più solo su una logica di risparmio e di contenimento dei costi, ma abbia un occhio di riguardo per i diritti di chi opera in questo settore, sempre poco considerato, ma in realtà sempre più indispensabile, come ci ha insegnato la vicenda Covid.

Come Uiltrasporti saremo sempre comunque sempre vigili e prepositivi verso l’Amministrazione e verso tutte le lavoratrici ed i lavoratori .

La Segretaria settore Pulimento Uiltrasporti.

*

Didu Antonella