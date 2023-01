PROVINCIA TRENTO * NUOVO POLO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO: «IL COMMISSARIO STRAORDINARIO È IL DIRIGENTE GENERALE DI APAC, ANTONIO TITA »

14.37 - venerdì 13 gennaio 2023

Nuovo polo ospedaliero universitario. Il commissario straordinario è il dirigente generale di APAC Antonio Tita.Fugatti “Confermiamo la scelta dell’area di Via al Desert. E’ necessario dare una risposta al mondo sanitario che ci chiede velocità e immediatezza”

Sarà l’attuale dirigente generale dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) e avvocato Antonio Tita il commissario straordinario che avrà il compito di portare a termine la realizzazione del Nuovo Polo ospedaliero universitario nell’area di Via al Desert. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su proposta del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“L’opportunità di individuare la figura del Commissario straordinario nell’avvocato Antonio Tita – spiega il presidente Maurizio Fugatti – è legata al fatto che lo stesso, grazie alla competenza maturata nella specifica materia della contrattualistica pubblica nel suo attuale ruolo di dirigente generale di APAC, appare profilo idoneo e di garanzia a presidio delle procedure che saranno individuate per realizzare il nuovo polo ospedaliero universitario e potrà adempiere da subito in modo ottimale e con le dovute competenze alle nuove mansioni assegnate”.

In merito al luogo ove sarà realizzato il nuovo ospedale il presidente Fugatti sottolinea come “Rispetto al dibattito in corso, riteniamo che sia necessario dare una risposta al mondo sanitario che ci chiede velocità e immediatezza. Quindi la decisione è quella di non perdere ulteriore tempo e proseguire nella progettazione nell’area di Via al Desert”.

L’attività del Commissario sarà svolta nell’ambito delle funzioni già affidate ad APAC e senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione. Potrà avvalersi anche di una struttura propria di consulenti con i quali collaborare. Per quanto riguarda le tempistiche per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero e universitario saranno successivamente definite dalla Giunta provinciale sulla base della proposta di cronogramma che sarà predisposta dal Commissario straordinario.