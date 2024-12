PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * WEEKEND IMMACOLATA: «NEVICATE DIFFUSE, GLI ACCUMULI POTREBBERO ARRIVARE A 5-10 CENTIMETRI IN VALSUGANA»

14.56 - venerdì 6 dicembre 2024

Meteo, nevicate diffuse e attenzione alla circolazione stradale. Il Trentino è pronto a vivere un’Immacolata in bianco. Per questo, sarà fondamentale prestare la massima attenzione nel transitare lungo le strade che potranno essere particolarmente trafficate. A partire dalla sera di sabato 7 dicembre e fino alle ore centrali di domenica, il territorio provinciale sarà interessato da nevicate diffuse, che coinvolgeranno sia le aree montane, sia le zone a quote più basse.

Secondo le previsioni di Meteotrentino, sopra gli 800 metri sono attesi accumuli di neve compresi tra i 20 e i 40 centimetri, con possibili punte anche più elevate, soprattutto sui rilievi orientali e sudorientali. Le nevicate si intensificheranno nella notte tra sabato e domenica, con una fase particolarmente intensa prevista per la mattina di domenica, quando le precipitazioni potrebbero interessare anche le zone più basse, con accumuli che potrebbero arrivare a 5-10 centimetri in Valsugana e, localmente, qualche centimetro anche in valle dell’Adige. A partire dal pomeriggio di domenica e fino alla mattinata di lunedì, le precipitazioni saranno intermittenti e di debole intensità, con una probabile risalita della quota neve oltre gli 800 metri e scarsi accumuli.

Alla luce delle previsioni meteorologiche e dell’intensificazione delle nevicate, il Servizio Gestione strade della Provincia attiverà il personale di controllo nei punti di monitoraggio del traffico sulla rete stradale provinciale, secondo il Piano neve. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle zone della Valsugana e della Bassa Val di Non, con particolare riguardo alla sicurezza di autobus e mezzi pesanti, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella circolazione a causa delle condizioni meteo avverse.

Si ricorda che fino al 15 aprile, sull’intera arteria autostradale A22 del Brennero e su tutte le strade statali e provinciali vige l’obbligo per i veicoli di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo torna in vigore.