PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VISITA GENERALE FIGLIUOLO: FUGATTI, “ RINGRAZIO L’ESERCITO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE NEL CONTRASTO ALLA PANDEMIA “

Il presidente Fugatti: “Ringraziamo l’esercito per la preziosa collaborazione nel contrasto alla pandemia”.

Il generale Figliuolo in visita ai drive through di Trento sud.

Quella del drive through, utilizzato prima per i tamponi e ora per le vaccinazione, è una modalità ormai collaudata che ha permesso al Trentino di accelerare nelle ultime settimane sul fronte della somministrazione dei vaccini. Anche per questo il generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, ha concluso la sua visita in provincia andando a visionare il drive through vaccinale, attivo dal 14 aprile, situato nel parcheggio del palazzetto dello sport a Trento sud.

Successivamente il generale Figliuolo, accompagnato dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dall’assessore Stefania Segnana, si è spostato presso il nuovo drive through in allestimento in una vasta area in località San Vincenzo, sempre a sud del Capoluogo. Il nuovo centro vaccinale partirà a breve e a regime dovrebbe garantire fino a 210 somministrazioni all’ora.

“Cogliamo l’occasione – ha detto il presidente Fugatti nel corso del sopralluogo – per ringraziare l’Esercito per la preziosa ed efficiente collaborazione offerta al Trentino nella lotta contro la Pandemia, sia sul fronte dei tamponi che su quello delle vaccinazioni”.