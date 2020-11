PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIOLENZA DI GENERE: « MARTEDÌ 24 NOVEMBRE LA CONFERENZA STAMPA, PRESENTI L’ASSESSORE SEGNANA E I RAPPRESENTATI DELLE ISTITUZIONI »

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 24 novembre conferenza stampa. In diretta sulla pagina Facebook della Provincia.

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è programmata per domani – martedì 24 novembre alle 14.15 – una conferenza stampa durante la quale saranno presentati i dati relativi alla violenza di genere in Trentino contenuti nella pubblicazione annuale resa possibile dalla proficua sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine coordinata dall’Osservatorio provinciale sulla violenza di genere.

Sarà inoltre l’occasione per presentare le azioni messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento. Alla conferenza stampa parteciperanno l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e i rappresentati delle istituzioni impegnate nel contrastare il fenomeno.

L’appuntamento potrà essere seguito collegandosi alla pagina Facebook della Provincia: