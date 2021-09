PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIADOTTO MONTEVIDEO: « DA LUNEDÌ VIENE RIPRISTINATA LA NORMALE VIABILITÀ, A PARTIRE DALLE 06.00 »

Viadotto di Montevideo: da lunedì viene ripristinata la normale viabilità.

Dalle ore 6.00 di lunedì 13 settembre verrà ripristinata la normale viabilità della SS 45 bis della Gardesana Occidentale nel tratto Cadine – Trento. Per consentire il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale, l’intero viadotto Montevideo e la carreggiata in direzione Trento, a partire dallo svincolo di Cadine, verranno chiusi al traffico dalle ore 21.00 di domenica 12 settembre alle ore 6.00 di lunedì 13 settembre. Il traffico verrà deviato sulle strade comunali (Via Brescia) e provinciali (SP 85 del Monte Bondone), con divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m in entrambe le direzioni, ad eccezione degli autobus di linea.