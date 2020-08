PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIABILITà: « COLLEGAMENTO DIRETTO FRA LA CITTà DI ALA E LA PISTA CICLOPEDONALE DESTRA ADIGE »

Ala: al via il collegamento con il percorso ciclo-pedonale Valle dell’Adige. Collegamento diretto fra la città di Ala e la pista ciclopedonale destra Adige: con un provvedimento approvato ieri dalla Giunta provinciale è stato dato il via libera all’accordo di programma siglato da Provincia e Comune, per un intervento che consentirà di raggiungere la ciclabile direttamente dal centro storico della cittadina barocca.

Per realizzare il collegamento, già individuato fra i progetti di sviluppo e di mobilità sostenibile nell’accordo con la Comunità della Vallagarina del 2018, si è ipotizzato di creare una bretella verso sud che utilizzi lo sbarramento sul fiume per l’attraversamento, contendo così i costi dell’intervento, mediante un intesa con Hidro Dolomiti Energia, la società concessionaria della diga, che ha già manifestato la propria disponibilità.

Il Comune di Ala ha richiesto la collaborazione del Servizio Opere stradali e Ferroviarie dell’Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche, data la notevole esperienza nella realizzazione di piste ciclopedonali, assumendo comunque i costi dell’opera, che secondo l’intesa approvata oggi sono quantificati in 437.000 euro.

La Provincia dunque firmerà il progetto preliminare per l’intervento, che sarà presentato dall’Ente Locale ai fini dell’ammissione a finanziamento nell’ambito del Fondo Strategico Territoriale.