PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VALLE DI CEMBRA: SEGNANA, « TRASFERIMENTO MEDICO, PORTEREMO IL TEMA ALL’ATTENZIONE DEL COMITATO PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E DEI DUE PROFESSIONISTI »

18.09 - venerdì 18 marzo 2022

Pediatri in Valle di Cembra: tema all’attenzione della Giunta. Oggi durante l’incontro che la Giunta provinciale ha tenuto a Lona Lases si è parlato anche del problema sollevato da un quotidiano locale, legato al trasferimento verso altra sede di un pediatra di libera scelta che lo scorso anno garantiva il servizio a Cembra Lisignago ed Altavalle. L’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha spiegato come l’attenzione dell’amministrazione su questo tema è, come sempre elevata: “Attualmente in Valle di Cembra – sono state le sue parole – ci sono due pediatri: uno garantisce il servizio su tre ambulatori, a Segonzano,

Albiano e Lavis e ha 75 posti disponibili; l’altro su due sedi, la principale a Giovo e la secondaria a Cembra Lisignago dove è presente un giorno alla settimana; la disponibilità di quest’ultimo professionista è di 279 posti. Raccolte oggi le istanze del territorio, si porterà il tema all’attenzione del Comitato provinciale pediatri di libera scelta e dei due professionisti – ha concluso l’assessore – per verificare la possibilità di aprire una sede sul Comune di Altavalle, stante anche l’accordo provinciale che prevede, nelle zone dove vi siano più di 40 assistiti di età compresa fra 0 e 6 anni, la possibilità di attivare il servizio almeno un giorno ogni 15”.