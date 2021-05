PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VACCINO ANTI-COVID: SEGNANA, « LE PERCENTUALI DI INOCULAZIONI, OVER 80 (89%) / 70-79 ANNI (79%) / OVER 50 (30%) »

Segnana: “Vaccino anti-Covid, dai dati sulla copertura un ottimo segnale”. Raggiunto l’89% degli over 80 e il 79% per i 70-79enni. Over 50, siamo già al 30%. Aderire è sempre più importante.

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione anti-Covid in Trentino. I dati aggiornati sul numero di persone vaccinate (con almeno una dose) confermano la valutazioni positive sull’avanzamento delle immunizzazioni. A oggi, venerdì 7 maggio 2021, la copertura nella fascia d’età dagli 80 anni in su tocca l’89%, mentre nella fascia 70-79 anni si raggiunge 79% e in quella dai 60 ai 69 anni il 59 per cento. Per la categoria dei 50-59enni – considerando che le prenotazioni sono scattate da mercoledì 5 maggio – siamo già al 30%.

Segnali che certificano i risultati finora raggiunti e che fanno ben sperare per il futuro secondo Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento: “Il Trentino e la sua popolazione stanno dando prova di credere convintamente alla campagna vaccinale, lo strumento che ci consente di accelerare il ritorno alla normalità e di raggiungere l’obiettivo di un territorio Covid-free. Ringrazio i cittadini per l’adesione che stanno dimostrando e tutti gli operatori sanitari, i professionisti come i volontari, per il servizio offerto sia per efficienza che per l’umanità nel rapporto con gli utenti. Rinnovo ancora l’appello ai trentini a partecipare in massa, come consigliamo attraverso la campagna informativa ‘Vaccinati anche tu’ per una sensibilizzazione ancora più efficace”.

Così l’assessore che commenta i dati sulle persone vaccinate e ricorda la campagna informativa avviata dalla Provincia autonoma di Trento per sostenere il piano di immunizzazione della popolazione dal coronavirus. “Anche tu puoi fare la tua parte” – questo è il messaggio -, basta un piccolo gesto di responsabilità, per un traguardo che è sempre più a portata di mano.