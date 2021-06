PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TURISMO: « TSM – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT, INCONTRI DI FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE APT »

Prosegue l’attività formativa di Tsm-Trentino School of Management per il Sistema Turistico Provinciale. Turismo: due incontri di alta formazione per affrontare la transizione digitale delle Apt.

Per affrontare quella che gli esperti definiscono come una vera rivoluzione digitale occorre essere pronti, specialmente in un settore come quello del marketing turistico. Su questo lavora Tsm-Trentino School of Management che negli ultimi giorni ha organizzato due incontri di formazione online, molto seguiti, rivolti ai rappresentanti dei consigli di amministrazione, ai direttori e agli staff delle APT del Trentino, con il supporto scientifico dell’Osservatorio Omnichannel del Politecnico di Milano, per affrontare i temi della trasizione digitale e della omnicanalità. Per omnicanalità si intende la capacità di seguire il comportamento dei clienti, di saper gestire in tempo reale la comunicazione su diversi punti di contatto e di adottare strategie di marketing basate sul dato come elemento guida, al fine di mettere il turista al centro della strategia di promozione.

“E’ importante e strategico – ha detto in sede di presentazione il vicepresidente e consigliere delegato di Tsm, Delio Picciani – sensibilizzare il management del settore turistico sui processi di innovazione in corso. Sono argomenti complessi, – ha aggiunto – ma grazie all’esperienza degli esperti del Politecnico di Milano riteniamo possono essere compresi in modo da prepararci all’avvento della digitalizzazione che ci porterà ad una nuova gestione di tutta una serie di processi che attualmente avvengono in maniera tradizionale nel mondo delle nostre Apt. Questo sarà possibile solo – ha concluso – se assumeremo tutti la responsabilità, ognuno per la sua parte, dei nuovi percorsi che dobbiamo intraprendere. La legge di riforma del turismo, voluta dall’assessore Roberto Failoni, ha assegnato a Tsm un ruolo fondamentale per la formazione ed il supporto strategico al Sistema Turistico Provinciale e per questo abbiamo messo in campo iniziative di alto profilo che auspichiamo possano supportare adeguatamente la nuova strategia provinciale che ha come obiettivo principale quello di mettere al centro di tutto i nostri turisti”.

Fra le questioni affrontate dagli esperti del Politecnico: gli impatti della digital transformation e disruption, l’evoluzione dello scenario del consumatore multicanale, il significato di omnicanalità e la differenza con multicanalità e come implementare una strategia omnicanale.