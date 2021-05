PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TURISMO: FAILONI, « POSSIAMO CENTRARE L’OBIETTIVO CHE TUTTI VOGLIAMO, RIPARTIRE ALLA GRANDE ED IN SICUREZZA »

“ Turismo, il Trentino torna in campo per vincere con il gioco di squadra”. Failoni lancia l’evento web di Tsm di martedì 25 maggio con i “motivatori” Julio Velasco e Garofalo, l’assessore Zanotelli e il ministro Garavaglia.

“Il Trentino torna in campo-Siamo pronti a ripartire!”. É questo il titolo dell’evento voluto dall’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni alla vigilia della nuova stagione turistica estiva, che vedrà il territorio trentino nuovamente protagonista in campo nazionale e internazionale dopo lo stop forzato dello scorso inverno. Ad organizzarlo è Tsm-Trentino School of Management, ovvero l’ente di formazione della Provincia autonoma, che lo proporrà in diretta martedì 25 maggio (inizio alle 17:00) sui propri canali facebook e youtube.

Partecipano in veste di “motivatori” Julio Velasco, allenatore di pallavolo e dirigente sportivo, e Alessandro Garofalo, esperto di innovazione. Oltre all’assessore provinciale Giulia Zanotelli (agricoltura, foreste, caccia e pesca), a Luciano Rizzi (coordinatore del Tavolo dei presidenti delle Apt del Trentino e consigliere di Trentino Marketing) e con un intervento del ministro al turismo Massimo Garavaglia.

“Si tratta di una sorta di simbolico momento di apertura della nuova stagione turistica ma declinato in chiave motivazionale – spiega l’assessore Roberto Failoni, ideatore dell’evento – e dedicato ai nostri operatori, chiamati come una grande squadra a scendere in campo per vincere una sfida vitale per il Trentino. Ecco perché momenti centrali dell’appuntamento di martedì saranno quelli con Velasco, tra i più grandi allenatori al mondo della pallavolo, e di Garofalo, esperto motivatore ed innovatore. È previsto inoltre l’intervento del ministro al turismo Garavaglia che illustrerà le linee guida della sua politica turistica nazionale per rilanciare e rafforzare l’importante comparto economico”.

Ecco quindi la declinazione in chiave turistica: “L’estate 2021 è alle porte – aggiunge l’assessore Failoni – e come Trentino dovremo giocare la nostra migliore stagione turistica. La concorrenza è agguerrita, la posta in gioco è molto alta, le difficoltà non mancano ma siamo una grande squadra e possiamo centrare l’obiettivo che tutti vogliamo: ripartire alla grande e in sicurezza. Per questo avremo con noi due grandi motivatori. Uniti possiamo riuscire nell’intento: gli operatori turistici insieme al nostro Sistema turistico provinciale, come una squadra”.

L’appuntamento web di Tsm segue di pochi giorni la presentazione dei contenuti della nuova campagna promozionale creata da Trentino marketing sull’offerta di vacanza estiva. E vuol essere un appuntamento dedicato in via prioritaria a chi è pilastro insostituibile del comparto turistico: gli operatori.