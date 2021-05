PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TURISMO: FAILONI, « CI ASPETTA UNA GRANDE STAGIONE, È IL MOMENTO DI LAVORARE ASSIEME »

Oggi l’incontro “motivazionale” dedicato agli operatori. L’assessore Failoni: «Turismo, ci aspetta una grande stagione, lavoriamo assieme?».

“È il momento di lavorare assieme. Per fare ancora meglio. Ci aspetta una grande stagione, abbiamo davanti un’occasione imperdibile. La conferma arriva dalle dimostrazioni di interesse che speriamo si traducano in prenotazioni. Oggi vogliamo dare una spinta, agire sulla motivazione, offrire un momento di positività a tutto il settore”: lo ha sottolineato l’assessore provinciale al turismo e promozione Roberto Failoni in apertura dell’evento “Il Trentino torna in campo-Siamo pronti a ripartire!”, organizzato questo pomeriggio dalla Provincia attraverso Tsm-Trentino School of Management e accessibile online sui canali Facebook e Youtube di Tsm.

L’assessore Failoni ha ricordato le grandi manifestazioni sportive che il Trentino ospita – tra le più attuali da segnalare la presenza della Nazionale italiana femminile di Volley in Val di Fiemme e la tappa del Giro d’Italia di domani Canazei – Sega di Ala, gli eventi come il Festival dello Sport e anche la piattaforma a cui si sta lavorando dove il turista potrà trovare informazioni e servizi, ma anche eventi e prodotti.

All’appuntamento, dedicato in particolare agli operatori turistici, sono intervenuti in veste di “motivatori” Julio Velasco, allenatore di pallavolo e dirigente sportivo, e Alessandro Garofalo, esperto di innovazione.

Il ministro del turismo Massimo Garavaglia, con un contributo video da Assisi, ha parlato di un periodo, quello trascorso, difficile e complicato. Gli operatori, ha aggiunto, hanno bisogno di messaggi di serenità: finalmente tornano i turisti stranieri e gli italiani fanno turismo in Italia. Tra le azioni messe in campo, ha ricordato, ci sono lasciapassare europeo e la decontribuzione per chi rientra dalla Cassa integrazione. Sarà, ha concluso, una grande estate che continuerà: grazie alla vaccinazione, si parte per non fermarsi più. “ Saremo pronti, con i vaccini, anche per il prossimo inverno” ha ribadito l’assessore Failoni. L’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli ha posto l’accento sul tema del turismo enogastronomico legato al territorio e sul lavoro che si sta facendo per valorizzarlo. Ha individuato nel legame tra turismo, cultura, agricoltura e formazione del personale gli elementi importanti per offrire una vacanza completa e di qualità.

Alessandro Garofalo ha descritto questo momento storico parlando di un cambio del modello di riferimento, che stimola anche l’innovazione. Ha citato la poesia di Ungaretti per descrivere la precarietà di oggi, un tempo fatto di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. E’ un momento, ha detto, in cui serve coraggio, bisogna prima agire, poi apprendere e poi fare le contromosse, bisogna buttarsi nella mischia. Ha usato esempi presi dal regno animale per parlare dell’utilità dell’alternanza, dell’incitamento, della solidarietà.

Ha indicato anche esempi di proposte interessanti, da esplorare o su cui insistere, legate alle particolarità del territorio e alle nuove tendenze. Ha concluso con un suggerimento: inventare occasioni nuove di business davanti alla nostra porta.

Julio Velasco ha portato la sua esperienza di allenatore ricordando di aver sempre puntato, in carriera, su quello che si poteva fare. Ha sottolineato quanto sia fondamentale la capacità di adattarsi. Si è squadra, ha aggiunto, quando l’obiettivo da raggiungere è la cosa più importante e il collaborare non è un fattore di simpatia ma è parte del gioco. La domanda è quindi perché bisogna fare gioco di squadra. E la risposta è: perché conviene. Non mollare mai è una capacità che si allena, deve diventare un’abitudine. Si può soffrire ma non subire, ha detto. Non si deve cambiare atteggiamento anche in un momento difficile. E’ importante porsi un obiettivo da perseguire, senza guardare indietro. In questo modo motivazione e creatività arrivano alla loro massima espressione. Intelligenza, cambiamento e adattamento, ha aggiunto, sono le caratteristiche migliori dell’uomo.

Ha infine invitato a concentrarsi su quello che si può fare piuttosto che sui fattori incontrollabili. La mentalità vincente, ha concluso, è la capacità di superare limiti, difficoltà, difetti. Nello sport, ha detto inoltre, il gioco di squadra non è in antitesi alle ambizioni del singolo.

Roberto Bertolini, presidente di Tsm-Trentino School of Management, in apertura ha portato il suo saluto evidenziando l’importanza di un momento motivazionale all’inizio della stagione turistica. Ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e del porsi nuovi traguardi con nuove motivazioni.

Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing ha ricordato i contenuti della campagna promozionale che si sta realizzando a favore dei turisti italiani e stranieri. Ha evidenziato la grande attenzione che viene posta nei confronti del tema della sicurezza sanitaria, senza rinunciare alle emozioni di una vacanza vera.