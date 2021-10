PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TSM-TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: « VINTO IL PREMIO ECCELLENZA DELLA FORMAZIONE, A TORINO LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE »

Tsm-Trentino School of Management vince il premio Eccellenza della Formazione. A Torino la cerimonia di premiazione.

Diffondere e valorizzare le buona pratiche inerenti i percorsi di apprendimento e valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo, valutati nel merito e in base ai risultati ottenuti a livello individuale e collettivo. Questo l’obiettivo del premio Eccellenza della Formazione promosso da A.I.F., l’Associazione Italiana Formatori e rivolto a tutte le realtà professionali operanti nel settore pubblico o privato.

Ieri, a Torino, presso la sala Bobbio del palazzo del Senato Sabaudo, tsm-Trentino School of Management è stata premiata, nell’ambito della 6^ edizione del premio, nella categoria Mercati, Competitività & Internazionalizzazione, per il progetto “Laboratorio di futuro: anticipare i cambiamenti”. Si è trattato di un corso, nato dalla collaborazione fra tsm e la start up dell’Università di Trento, Skopìa S.r.l., previsto dal piano formativo della Provincia, che si è posto l’obiettivo di fornire al management pubblico un’indispensabile base di conoscenza per poter allenare competenze e capacità al fine di approcciare in modo sistematico i futuri cambiamenti.

Il premio è stato ritirato dalla direttrice generale di tsm, Paola Borz, insieme a Laura Pezzato, coordinatrice del progetto premiato e a Nicola Villa, coordinatore dei progetti speciali e innovazione. Paola Borz ha evidenziato come questo riconoscimento funga da ulteriore stimolo a lavorare per migliorare sempre più il livello qualitativo della proposta della scuola di formazione della Provincia autonoma di Trento, puntando sulla creatività e sulle collaborazioni, come quella nata con la start up Skopia, il cui presidente, professor Roberto Poli, è Cattedra Unesco sui Sistemi Anticipanti.