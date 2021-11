PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRENTINO SVILUPPO: « TERZO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI, ASSEGNATI 20 MLN SUL 2021 »

9:51 - 20/11/2021

Trentino Sviluppo, terzo aggiornamento del piano degli investimenti. Assegnati 20 milioni di euro sul 2021 che portano il totale a 219 milioni. L’assessore Spinelli: risorse per sostenere la crescita economica.

Nuovo aggiornamento del piano degli investimenti per Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia autonoma di Trento. Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli la Giunta provinciale ha approvato la delibera che incrementa di 20,1 milioni di euro la dotazione del Piano triennale 2020-2022. Le risorse sono destinate a sostenere gli interventi di Trentino Sviluppo relativi alla Sezione Sistema – Ambiti produttivo e turistico – del Fondo ex articolo 33 della legge provinciale numero 6 del 1999 e sono a valere sull’esercizio 2021.

“Le nuove risorse assegnate a Trentino Sviluppo sono un ulteriore segno della volontà di sostenere l’economia trentina in questa fase di ripresa con un’attenzione al sistema produttivo e turistico in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità e competitività delle imprese del nostro territorio” sottolinea l’assessore Spinelli.

Con le nuove risorse, il Piano triennale 2020-2022 arriva a una dotazione totale di 219,5 milioni di euro per i vari capitoli, di cui 155 milioni di euro sulle attività produttive e 19,6 milioni di euro sulle attività turistiche.

Nello specifico, i 4,5 milioni di euro assegnati all’ambito turistico sono destinati al revamping tecnologico degli impianti funiviari di proprietà di Trentino Sviluppo. I 15,6 milioni di euro nell’ambito produttivo serviranno invece per metà – circa 8 milioni di euro – per supportare le politiche occupazionali e lo sviluppo di nuove attività produttive in ambito agroalimentare, meccanico-meccatronico e della manifattura tradizionale su tutto il territorio, con una particolare attenzione alle aree montane e periferiche. Due milioni di euro andranno a completare la progettualità del Polo della Gomma di Rovereto.

Centrale, infine, il sostegno alla ricerca come strumento di attrazione e sviluppo imprenditoriale. La delibera approvata oggi destina infatti 1,6 milioni di euro all’acquisto di macchinari all’avanguardia per i nuovi laboratori TESS-Lab in corso di costruzione in Progetto Manifattura. I laboratori saranno gestiti da Trentino Sviluppo in collaborazione con Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento secondo il modello già collaudato con il laboratorio ProM Facility di Polo Meccatronica. All’interno di TESS-Lab si lavorerà in particolare sullo studio e lo sviluppo di batterie a idrogeno e di nuove soluzioni per la sostenibilità.

Ulteriori investimenti nella ricerca industriale sono stati stanziati nell’ambito della meccatronica, della robotica e delle scienze della vita.