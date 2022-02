PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRENTINO SVILUPPO: « INTERVENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ASSEGNATI ULTERIORI 4,3 MILIONI DI EURO »

16.02 - venerdì 18 febbraio 2022

Trentino Sviluppo, assegnati ulteriori 4,3 milioni di euro. Risorse per interventi per le attività produttive. L’assessore Spinelli: azioni a sostegno dello sviluppo imprenditoriale.

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, ha approvato il quarto aggiornamento del Piano triennale delle attività 2020-2022 di Trentino Sviluppo spa relativo alla Sezione Sistema – Ambiti produttivo e turistico – del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina per un importo pari a 4.300.000,00 euro.

Le risorse sono relative al 2022 e riguardano, per la maggior parte, due nuovi interventi nell’ambito delle attività produttive (quello per Spirale e quello per la strada Casotte – Mori) per complessivi 1,74 milioni di euro nonché la variazione di interventi preesistenti per circa 2,18 milioni di euro, cifra pari all’integrazione delle risorse per l’acquisto dell’immobile Areaderma e per l’acquisto dell’immobile destinato alla società Gpi spa. Con il nuovo aggiornamento il valore complessivo del Piano triennale delle attività risulta essere pari a 223.895.394,78 euro.

“Le nuove risorse a Trentino Sviluppo – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli – sono destinate a interventi che vogliono sostenere lo sviluppo imprenditoriale e economico del nostro territorio. Si tratta di azioni concrete che consentono alle aziende di trovare un contesto importante in cui potersi insediare e crescere”.