PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “TO SWITCH”: « INVECCHIAMENTO ATTIVO E AGE MANAGEMENT, MERCOLEDÌ 16/12 ORE 15.00 UN WEB SEMINAR CON L’ASSESSORE GOTTARDI »

Invecchiamento attivo e age management: mercoledì 16 un web seminar con l’assessore Gottardi. L’evento inaugura ufficialmente il progetto Erasmus+ “To Switch”.

Si svolgerà il 16 dicembre, con inizio alle ore 15.00, un web seminar destinato all’avvio del progetto transnazionale “To Switch” che ha come obiettivo definire nuovi paradigmi pedagogici, nuovi strumenti e nuovi percorsi per la formazione dei formatori e delle altre figure di supporto per la riqualificazione di lavoratori over 50, chiamati a rispondere alle nuove sfide della società e dei contesti produttivi digitali.

Al seminario interverranno l’assessore agli Enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale Mattia Gottardi, il dirigente generale dell’UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna Giovanni Gardelli, i responsabili di progetto nonché il referente scientifico, Francesco Marcaletti dell’Università di Saragozza, che parlerà di “Nuovi paradigmi di intervento a favore dell’invecchiamento attivo e dell’age management – le sfide affrontate con il progetto transnazionale”.

Il link da attivare per partecipare al seminario del 16 dicembre – aperto anche ad osservatori esterni e ai giornalisti – è il seguente: