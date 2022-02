PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TERZO SETTORE: SEGNANA, « NUOVA SCADENZA IL 30/9, PIÙ TEMPO PER SFRUTTARE QUESTA IMPORTANTE OPPORTUNITÀ DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI »

10.10 - sabato 26 febbraio 2022

Terzo settore, la proroga per le domande di contributo sulle consulenze. Nuova scadenza il 30 settembre 2022. Segnana: più tempo per sfruttare questa importante opportunità di qualificazione dei servizi.

Prorogati i termini per le domande di contributo presentate dai soggetti del terzo settore per le consulenze utili alla qualificazione e al miglioramento dei servizi socio-assistenziali erogati. Lo ha disposto la Giunta provinciale, approvando la delibera proposta dall’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

La nuova scadenza per presentare le domande è fissata al 30 settembre 2022, rispetto al termine precedente del 28 febbraio 2022. “L’Amministrazione provinciale – sottolinea l’assessore – ha deciso di venire incontro alle criticità che si sono manifestate per gli enti del terzo settore, sia in relazione all’emergenza pandemica che agli obblighi per l’accreditamento entro la fine di dicembre 2021, e che hanno comportato un aggravio di lavoro che non ha permesso di sfruttare appieno questa importante opportunità per la qualificazione dei servizi. L’estensione dei termini è utile proprio a questo scopo”.

Resta valido il termine ultimo fissato per la presentazione della rendicontazione, entro e non oltre il 30 giugno 2023.