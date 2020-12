PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TERRITORIO: GOTTARDI, « OLTRE 54 MILIONI DI EURO DESTINATI AI COMUNI TRENTINI PER GLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NEL 2021 »

Investimenti 2021 nei Comuni, acconto di 31 milioni. Oltre 54 milioni di euro destinati ai Comuni trentini per gli investimenti da realizzare nel 2021 sul territorio. Con una delibera approdata sul tavolo della Giunta provinciale – proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi – è stata approvata l’erogazione di una prima tranche di 31 milioni di euro da liquidare alle municipalità, che serviranno in parte alla copertura delle spese correnti, al finanziamento degli oneri derivanti dall’indebitamento e alle spese di gestione conseguenti agli investimenti. “Attraverso questo provvedimento, la Provincia concede un primo acconto destinato principalmente alla realizzazione di piccole e medie opere e manutenzioni del patrimonio esistente, che serviranno a migliorare e rendere più belli ed efficienti i nostri paesi, ma anche per rilanciare l’economia locale che a causa della crisi Covid ha subito una battuta d’arresto” sono le parole dell’assessore Gottardi.