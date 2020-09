PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TEATRO E SPETTACOLI MUSICALI: « BANDO PER LE REALTÀ PROFESSIONALI, I VINCITORI PRENDERANNO PARTE AD UNA TOURNéE SUL TERRITORIO REGIONALE ENTRO IL 2020 »

Bando per la piattaforma di realtà professionali di ambito teatrale e musicale. Insieme Regione Trentino Alto Adige, Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino.

Entro il 30 settembre vanno inviati i materiali (per spettacoli o progetti) per il bando che si rivolge espressamente a realtà professionali e a soggetti espressione di istituzioni di alta formazione professionale che hanno sede e operano in Trentino Alto Adige e producono spettacoli teatrali e/o musicali.

Gli spettacoli vincitori del bando, selezionati da una commissione, prenderanno parte auna tournée sul territorio regionale entro il 2020, con riferimento alle stagioni organizzate dal Teatro Stabile di Bolzano a Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno, e dal Coordinamento Teatrale Trentino nella provincia di Trento. L’esito della selezione, entro il 5 ottobre, sui siti del Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino.

I materiali, presentazioni, scheda tecnica, immagini e video relativi agli spettacoli, corredati da CV della compagnia e/o dei suoi membri,vanno inviati entro il 30 settembre all’indirizzo info@teatro-bolzano.it .

Gli spettacoli vincitori, inoltre, parteciperanno ad un focus sulle compagnie regionali nelle città capoluogo, organizzato per fine novembre negli spazi del Centro Servizi Culturali Santa Chiara a Trento e del Teatro Comunale a Bolzano.

La commissione, nel lavoro di selezione, oltre alla qualità artistica dei lavori proposti, presterà particolare attenzione agli spettacoli “in formato tascabile”,cioè caratterizzati da agilità e adattabilità a diversi contesti, spazie tipologie di pubblico, nonché volti a rispondere a misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19 qualora ce ne fosse la necessità. Potranno essere presentati sia spettacoli che hanno già visto il loro debutto, sia progetti in fieri che cercano un riscontro di pubblico per proseguire il lavoro. Non vi sono restrizioni circa le fasce d’età di destinazione.

Info:

info@teatro-bolzano.it

Tel. 0471 301566 (rif. Sara Sciortino e Gianluca Iocolano)