PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TAMPONI ” DRIVE TROUGH ” : « INIZIATA OGGI LA CAMPAGNA, I COMUNI COINVOLTI SONO GIUSTINO, MASSIMENO E CADERZONE TERME »

I Comuni coinvolti sono Giustino, Massimeno e Caderzone Terme. Tamponi “drive trough”: iniziata oggi la campagna.

E’ stata avviata da oggi la campagna di tamponi da effettuarsi con modalità “drive through”’, ovvero a bordo della propria automobile, in modo sicuro e veloce, in varie località del Trentino dove l’indice di prevalenza era risultato superiore al 2 per cento. Oggi il via Giustino, Massimeno e Caderzone Terme. Domani si proseguirà con il Comune di Sella Giudicarie. Quindi sarà la volta di Castel Condino, Valdaone, Bondone. L’ adesione nei primi Comuni coinvolti si sta assestando tra il 15% e il 20%.

I Comuni devono mettere a disposizione: il luogo nel quale organizzare i prelievi; Il tendone che possa fungere da copertura per la postazione dei prelevatori e la postazione per la stampa etichette; corrente elettrica (6 prese schuko) nella postazione di stampa delle etichette; 1 tavolo e sedie per la postazione di stampa etichett; il sistema di chiamata dei cittadini.

I tamponi vengono effettuati da personale dell’Apss suddiviso in due squadre, e su due turni: 9-13.00 e 13.00-17.00.