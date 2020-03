PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STORIA.EDU: « DOMANI LEZIONE A DISTANZA SULLA STORIA DEL TRENTINO PER GLI STUDENTI DEL LICEO DELLE ARTI »

Storia.Edu: domani lezione a distanza sulla storia del Trentino per gli studenti del Liceo delle Arti.

La cultura e la formazione, lo sperimentiamo in questi giorni, si avvalgono sempre di più delle nuove tecnologie per superare gli ostacoli sorti con l’emergenza coronavirus e soprattutto le scuole trentine si sono organizzate per garantire agli studenti il diritto allo studio.

Nell’ambito del progetto di didattica online Storia.Edu, è previsto per domani 25 marzo, alle ore 11, un collegamento del direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi con gli studenti del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, per una la lezione a distanza di storia del Trentino dalla sede di History Lab, in via Tommaso Gar, 29. Al collegamento, che interessa gli studenti del liceo musicale-coreutico Bonporti, del liceo artistico Vittoria di Trento e di quello Depero di Rovereto, parteciperà anche l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti.