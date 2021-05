PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * STAGIONE ESTIVA 2021: « LAVORARE NEL SETTORE TURISTICO, AL VIA LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE »

Lavorare nel settore turistico questa estate: al via la raccolta delle candidature! Agenzia del Lavoro, in collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Ente bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil, ha avviato una raccolta di candidature per individuare persone interessate a lavorare nel settore turistico, per la prossima stagione estiva 2021.

Gli operatori turistici – con il supporto del Centro per l’impiego e/o delle Associazioni di categoria – potranno attingervi ed assumere il personale di cui necessitano.

I profili ricercati spaziano dalla cucina, ricevimento, sala bar e piani, al wellness.

L’iniziativa è frutto di un protocollo di intesa che ha visto coinvolti Agenzia del Lavoro, le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti bilaterali e le organizzazioni sindacali.

Come candidarsi

Il lavoratore interessato può compilare il form di candidatura, seguendo le indicazioni fornite, sul sito di Agenzia del Lavoro, oppure contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio.

La candidatura sarà segnalata alle Associazioni di categoria, all’Ente Bilaterale del turismo e agli operatori turistici e consentirà di entrare in contatto con diversi datori di lavoro.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici possono richiedere i nominativi dei lavoratori disponibili attraverso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento e/o le Associazioni di categoria.

Per maggiori informazioni

Consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

Contatta gli operatori di incontro domanda e offerta:

Contatta il tuo Centro per l’impiego di riferimento: