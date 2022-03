PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SPOSTAMENTI SOSTENIBILI: « INTERMODALITÀ, PER CHI USA LA BICI C’È PIÙ SCELTA » (VIDEO)

8.08 - venerdì 25 marzo 2022

Intermodalità: per chi usa la bici c’è più scelta.In Trentino le migliori pratiche negli spostamenti intermodali e sostenibili.

Intermodalità: con questo termine, nato nel campo del movimento merci, si indica la possibilità di spostarsi liberamente e in modo efficace con più mezzi di trasporto, connessi fra loro, nel rispetto dell’ambiente. L’intermodalità incoraggia l’uso della bicicletta e ha molti vantaggi: offre più scelta negli spostamenti, permette di scoprire il territorio con i suoi servizi ed aiuta a diminuire la pressione del traffico in città.

Se ne parla in una breve clip video, diffusa in questi giorni e realizzata dall’Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Trasporti e l’Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Pat.

Il video prosegue la serie dedicata al tema della ciclabilità in Trentino, raccolta nella rubrica web “Trentino pedala”, che riunisce tutte le iniziative presenti sul nostro territorio per chi ama la due ruote (LINK).