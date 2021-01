PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SPACCIO IN PIAZZA DANTE: FUGATTI, « GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE E AGLI AGENTI DELLA SQUADRA MOBILE, NON DOBBIAMO MAI ABBASSARE LA GUARDIA »

Spaccio in Piazza Dante, le congratulazioni del presidente Fugatti per l’arresto eseguito dalle forze dell’ordine. “Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e agli agenti della squadra mobile in particolare in questa occasione, per la costante opera di presidio del territorio che ha permesso di dare una risposta tempestiva di fronte ad un episodio di spaccio come quello accaduto in queste ore. Episodio singolo ma simbolico, che rappresenta in modo chiaro la gravità della situazione.

Il nostro impegno a contrastare questo autentico flagello che è la droga è costante e non dobbiamo mai abbassare la guardia, tanto più se vengono coinvolti dei ragazzi”. Questo il commento della presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo l’arresto di un cittadino nigeriano, sorpreso a vendere dosi di eroina a due giovani in piazza Dante. “Sappiamo – conclude Fugatti – che le forze dell’ordine da sole non possono vincere questa battaglia: l’impegno deve coinvolgere tutte le istituzioni e la società civile nei sui vari ambiti”.