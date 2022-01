PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SEDE CGIL – ATTI VANDALICI: FUGATTI, « L’IMBRATTAMENTO È INACCETTABILE, AZIONE CHE CONTRIBUISCE AD ALIMENTARE IL CLIMA DI ODIO E SFIDUCIA »

19:08 - 24/01/2022

Imbrattata la sede della Cgil, la solidarietà di Fugatti e della Giunta. Il presidente della Provincia autonoma di Trento e la Giunta provinciale esprimono solidarietà alla Cgil del Trentino e condannano l’episodio avvenuto a danno della sede del sindacato a Trento. Un gesto che arriva a pochi giorni dalla manifestazione trasversale contro la violenza e contro il clima di intimidazione, che si è svolta davanti al palazzo della Provincia con la partecipazione del vicepresidente Tonina e dell’assessore Spinelli accanto ad altri rappresentanti istituzionali, nonché del mondo sindacale e civile trentino.

“È inaccettabile ogni azione – così Fugatti e la Giunta – che contribuisce ad alimentare un clima di odio e sfiducia, in special modo in un momento come questo, in cui la necessità di tutelare la salute di tutti richiede impegno, vicinanza e coesione. La legittima manifestazione del dissenso non può mai significare mancanza di rispetto oppure, peggio, prevaricazione. Alla Cgil del Trentino va dunque la vicinanza dell’Amministrazione provinciale, con l’auspicio che tali gesti non si ripetano.