PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLE DELL’INFANZIA: « ISCRIZIONI DAL 27 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO, LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ON-LINE »

Scuole dell’infanzia: iscrizioni dal 27 gennaio all’8 febbraio. Lo ricorda il Servizio Attività educative per l’infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Il Servizio Attività educative per l’infanzia della Provincia autonoma di Trento ricorda che le iscrizioni dei bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia nell’anno scolastico 2021/2022 avranno inizio domani mercoledì 27 gennaio 2021 e si concluderanno lunedì 8 febbraio 2021. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line sul portale – area infanzia, scuola e formazione.

Le iscrizioni on line sono effettuabili dalle ore 8.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 20.00 dell’8 febbraio 2021, attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore (in alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio). Si può presentare domanda presso una sola scuola dell’infanzia provinciale o equiparata. Possono essere iscritti i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022 e fino all’inizio dell’obbligo scolastico (bambini nati nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2019).

I genitori dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2019 interessati alla frequenza anticipata della scuola dell’infanzia dal gennaio 2022 possono inoltrare domanda di pre-iscrizione nei termini ordinari fissati dal 27 gennaio 2021 all’8 febbraio 2021 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza. La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2022, salva la necessità di conferma della domanda dall’1 all’8 ottobre 2021.