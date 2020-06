PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLA: «APPROVATO IL PIANO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE, ATTIVITà TRA GIUGNO E DICEMBRE 2020 »

Le attività si svolgeranno tra giugno e dicembre 2020. Approvato il Piano straordinario di formazione per il personale scolastico.

La Giunta provinciale ha formalizzato oggi il Piano straordinario di formazione per il personale scolastico, realizzato da IPRASE, in accordo con il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia. Il Documento, preventivamente condiviso dall’Assessorato all’Istruzione con tutte le Istituzioni scolastiche e formative provinciali, è stato concepito per fornire strumenti e approcci innovativi finalizzati ad affrontare le nuove sfide che, anche la scuola trentina si è trovata ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria. I contributi offerti dal Piano prevedono interventi specifici e differenziati per cluster di partecipanti (docenti, dirigenti, personale ATA), al fine di garantire la trattazione di contenuti in maniera specifica, anche in relazione ai contesti di destinazione.

Il nuovo Piano straordinario di formazione del personale docente realizzato da IPRASE prenderà il via verso la fine del mese di giugno, non appena saranno concluse le iniziative ancora in corso dedicate agli esami di stato in esito al I e II ciclo e le attività di supporto formativo per la riapertura delle scuole dell’infanzia.

La proposta formativa, che durerà da giugno a dicembre 2020, prevede moduli di formazione a distanza sia sincrona (webinar live), che asincrona (videoregistrazioni), ognuno dei quali con durata di 2 ore e rilascio di apposito attestato di partecipazione utile ai fini dell’assolvimento del diritto/dovere alla formazione e all’aggiornamento previsto dalla presente normativa in ambito scolastico. La partecipazione è facoltativa.

Quattro sono i macro-ambiti di riferimento:

1. RIPARTIRE DOPO L’ISOLAMENTO: PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE Aspetti psicologici e sociali, misure igienico-sanitarie, comportamenti di prevenzione e gestione degli spazi fisici in funzione del benessere e dei nuovi approcci didattici

2. LA SCUOLA DENTRO E FUORI LE MURA Spazi fisici, dentro e fuori dagli edifici scolastici

3. LA DIDATTICA A DISTANZA Approfondimenti su metodologie integrative della DaD con la didattica in presenza e l’uso dei device individuali

4. LA SCUOLA INCLUSIVA Nessuno deve rimanere indietro: strumenti, metodologie e strategie della scuola inclusiva

Il Piano, in continuità con l’intenso lavoro di formazione/accompagnamento svolto da IPRASE nella fase emergenziale a partire dal mese di marzo 2020, si prefigge in particolare di potenziare le competenze specifiche di tutto il personale scolastico in tema di gestione della ripartenza delle attività didattiche nel nuovo anno scolastico 2020/21, valorizzando le esperienze degli ultimi mesi in una prospettiva di sviluppo professionale di più lungo respiro.

Sarà possibile iscriversi alle diverse attività di formazione e accompagnamento sulla piattaforma dell’Istituto all’indirizzo www.iprase.tn.it/formazione. L’offerta formativa sarà in costante aggiornamento. È possibile rimanere aggiornati attraverso la consultazione del portale o attraverso la ricezione della newsletter alla quale è possibile iscriversi richiedendone l’invio nella sezione apposita della homepage.