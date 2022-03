PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITÀ: SEGNANA, « TUMORE COLLO DELL’UTERO, RIMODULATA L’ATTIVITÀ DI SCREENING »

15.15 - sabato 26 marzo 2022

Tumore della cervice uterina: si estende l’offerta vaccinale. Ieri la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Segnana, ha rimodulato l’attività di screening per il tumore del collo dell’utero.

“In Trentino la vaccinazione contro il Papillomavirus Umano (HPV) è stata introdotta a partire dal 2007, per le ragazze nel corso dell’undicesimo anno di età – spiega l’assessore alla salute Stefania Segnana -, quest’anno arrivano in età di screening del cervico-carcinoma le donne a cui è stata offerta la vaccinazione anti-HPV e che hanno aderito al programma vaccinale. Questa nuova situazione pone al programma di screening provinciale la necessità di offrire alle donne il percorso migliore e appropriato per la diagnosi precoce di questo tumore e delle lesioni pre-tumorali nelle ragazze vaccinate contro l’HPV, in modo da integrare le due strategie di prevenzione.

Nel dettaglio, col provvedimento adottato oggi dalla Giunta provinciale, si stabilisce di posticipare a 30 anni il primo invito allo screening con HPV-DNA test per le donne già vaccinate con almeno due dosi entro il 15esimo anno d’età; per le donne di 25 anni non ancora vaccinate, che verranno invitate ad entrare nello screening per il tumore del collo dell’utero con il Pap-test, viene anche offerto gratuitamente il vaccino anti-HPV. Infatti, anche se la vaccinazione anti-HPV garantisce la migliore protezione, se effettuata entro i 15 anni d’età, numerosi studi clinici ne hanno evidenziato l’utilità anche se l’adesione avviene entro i 26 anni.

Attualmente l’offerta vaccinale anti HPV è gratuita per adolescenti di sesso femminile e maschile dal 12esimo anno d’età, per persone positive ad HIV, per persone afferenti al servizio ambulatoriale per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e per le donne trattate per lesioni cervicali CIN2+ senza limiti di età. Con la deliberazione odierna la gratuità viene estesa anche alle donne di 25 anni non precedentemente vaccinate; il vaccino viene offerto in occasione dell’invito allo screening cervicale provinciale.